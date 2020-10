MasterChef: Sofía Pachano ayudó al Polaco y hubo guerra

Luego de la actitud de Pachano, Analía Franchín se metió en la conversación y lanzó: "¡A todos! ¡Pasalo, Pola". Por otro lado, en el backstage agregó: "No es leal a la competencia, no va eso. Es como que yo vaya y le pregunte a uno de los chefs del jurado". Mientras que Pachano le retrucó: "Analía, me acabas de ganar. Quedate tranquila que te va a salir bien".

Analía Franchín disparó contra Sofía Pachano y todo se descontroló - Masterchef Argentina 2020

Pero la tensión no terminó ahí. En el momento de la devolución, Franchín se quejó de que Pachano le susurró constantemente al Polaco mientras cocinaban y que eso le significó una distracción. "Es muy difícil trabajar con una radio arriba, todo el tiempo. Sofía Pachano fue una radio todo el tiempo. Es muy difícil, para la próxima, para la gala de eliminación no tengamos esa radio", reclamó la periodista.

Entonces Sofía explicó: "Me chocó su actitud, no sé por qué reaccionó así. Tampoco es que estuve interrumpiendo. Es un chiste, ¿no?", indagó Pachano. "No, no sé si es un chiste. Tomalo como quieras. No lo subestimes, él también quiere ser un MasterChef, por eso está compitiendo acá. Le decís todo", comentó Franchín. A lo que el Polaco le retrucó: "No me dijo todo. No metas gente, estamos hablando entre los tres. ¡Cómo te gusta el quilombo!".

analia-franchinjpeg.jpeg

"Sos mala perdedora", apuntó Pachano ante los planteos de Franchín, y agregó: "Mil disculpas si te hice perder". Pero Analía siguió firme en su postura: "No, no me hiciste perder, perdí porque yo tengo otro punto de cocción de lo que evalúa el jurado y es admitible. Pero no es cómodo trabajar con una persona que te está hablando todo el tiempo", cerró tajante la participante de MasterChef, que deberá estar en la gala de eliminación el domingo.