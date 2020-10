Los ex Menudo destrozaron la serie: "Es una mentira"

Recientemente Amazon Prime Video lanzó "Súbete a mi moto", la serie del grupo Menudo que pretende regresar a fanáticos a los años 80 y 90 con una historia que recurre a la nostalgia al recordar aquel fenómeno musical latinoamericano. Pero, como suele suceder en estos casos, al debut de la serie le siguieron las críticas y la polémica. Ex miembros de la banda que lanzó al estrellato a Ricky Martin denuncian fallas groseras en la historia y mala calidad del producto que se les ofrece a sus históricos fans.

Los guiones de los 15 capítulos de la serie de Amazon fueron escritos por el creador del grupo, Edgardo Díaz, el coreógrafo de la banda Joselo Vega y el ex integrante del grupo Ricky Meléndez, que ahora es abogado. La historia de Menudo involucra a 39 integrantes en un espacio que va desde 1977 al 2008. La serie, creada por Sergio Jablon y Mary Black Suarez, advierte que explorará la vida de los niños y adolescentes que pasaron por la emblemática agrupación puertorriqueña por diferentes décadas todos bajo la creación de Edgardo. Pero algunos de los protagonistas de la historia real aseguran que lo hace con una visión acortada e irreal. Y estalló la polémica.

Fanáticos de Menudo denuncian que la serie producida por Amazon es mala porque, al contrario de lo que sucedió con la de Luis Miguel, en Súbete a mi moto hay descuidos de los detalles, la ambientación, el vestuario, el uso de pelucas. Le apuntan también a los saltos temporales y a que, al estar basada en la visión de Edgardo Díaz, se suavizan las denuncias de explotación y abuso infantil contra él.

Súbete a mi moto - Tráiler oficial | Amazon Prime Video

En el inicio del tráiler oficial ya queda claro la idea del guión: allí se lo escucha al Edgardo Díaz adulto, interpretado por Braulio Castillo, sentenciar: “Aquellos que solo quieran ver la leyenda negra de Menudo que lo hagan, pero créanme que lo malo fue mucho menos que lo bueno. Y lo bueno, fue épico”.

El elenco de la serie que llegó a las pantallas el 9 de octubre por Amazon Prime Video tiene como protagonistas a Yamil Urena (Edgardo Díaz joven), a Josette Vidal (la periodista Julieta Torres), Sian Chiong (José Luis Vega, "Joselo"), Rocío Verdejo (Renata adulta), Azul Guaita (Renata joven), Marisol Calero (Doña Panchi, madre de Díaz) y Braulio Castillo, además de los niños y adolescentes que interpretaron a la mayoría de los artistas que conformaron Menudo.

De acuerdo a uno de los dueños del nombre Menudo, esta historia representa "una serie no oficial", pues no cuenta con el testimonio ni autorización de quienes le dieron fama al grupo: sus cantantes. "Esto va a entrar en un litigio por lo que no podemos hacer comentarios al respecto”, señaló Noel López, uno de los dueños de la marca Menudo, de Talent Producer & Managing Partner Pinnacle. "Ninguno de los integrantes del grupo ha aprobado ni ha dado la autorización para nada que tenga que ver con ellos”, agregó.

En abril de 2019, cuando se dio a conocer el proyecto, Xavier Serbia elogió la "iniciativa" vía Twitter aunque también cuestionó la fidelidad con la que se contaría la historia: "Bravo por la iniciativa. Menudo fue un fenómeno que marcó. Pero, ¿quién cuenta la historia? advirtió Serbia. Ray Reyes, Xavier Serbiá, Johnny Lozada y Roy Roselló también han manifestado su descontento hacia la serie por no incluir la versión de los integrantes. Pero fue René Farrait, uno de los miembros más antiguos de la banda, voz principal del clásico "Súbete a mi moto", quien explotó con todo contra la ficción y los guionistas, y aseguró que pronto saldrá toda la verdad sobre Menudo.

"¡Qué montón de mierda! ¡Historia falsa hasta el último detalle, contada desde el lado de una persona enferma y abusiva! Y todo el mundo lo sabe ¡La audacia! Esto me revuelve el estómago. Las leyes del universo / karma. Nadie es una excepción...Tick tock”, se lee en una publicación que realizó Naiomi Farrait, hija de René.