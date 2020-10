Lana Montalban denunció ante el FBI a Dady Brieva: "Los K son una secta"

Tras la denuncia radicada ante el FBI, Montalbán dio un móvil en vivo con al programa de Canosa, donde comentó la razón de su reacción contra el humorista: "Hay que establecer una cosa a priori con este personaje. No es un comediante. Hace años que no hace reír a nadie. Es un operador político. Lo que hice fue indignarme con lo que dijo este hombre con tanta impunidad una y otra vez. Están acostumbrados a robar y decir cosas como las que dijo sin ningún tipo de consecuencias, así que hice lo que cualquier ciudadano honesto tiene la obligación de hacer: denunciarlo por propiciar violencia y dar órdenes de ejercer actos terroristas".

Luego, dando el ejemplo de que no se puede decir la palabra "bomba" en los aeropuertos, la periodista explicó: “En 2010, Al Qaeda le indicó a sus seguidores que utilicen lo que tengan a mano para matar a los infieles, y una de esas armas eran autos y camiones. Entonces, que una persona como Dady Brieva diga que tiene ganas de jugar al bowling, o sea de matar a todas esas personas, no es un chiste. Hubo cinco rosarinos que murieron en Nueva York, y una turista nicaragüense y su bebé de tres meses en Israel. También en Barcelona y Niza. Si él cree que es gracioso, tiene que dedicarse a otra cosa".

Lana Montalban: “Dady Brieva es un operador político“

En un momento de la entrevista, Viviana Canosa le comentó a su colega que luego de los dichos del humorista no hubo críticas por parte de figuras políticas del kirchnerismo. Lana Montalban dijo que es "un cobarde" y continuó despotricando contra él afirmando que no cree que pueda volver a viajar a Estados Unidos a raíz de la denuncia que hizo ante el FBI. "Los seguidores de Cristina Kirchner y sus secuaces pertenecen a una secta. Las pruebas están y son inapelables", declaró Lana, y añadió: "Son personas que no utilizan el raciocinio o que directamente no lo tienen".

Lana Montalban: “Dady Brieva es un retrasado mental“

En cuanto a su experiencia personal con Dady Brieva, Lana Montalban recordó: “La única vez que se lo crucé en persona fue en un country, estaba sola un domingo a la mañana, no había un alma. Yo era una persona conocida y cuando nos cruzamos, lo saludé. Él me miró a los ojos y no contestó nada. A mí eso me dijo qué tipo de persona es. De ahí en más, todo lo que venga de él no me sorprende”.