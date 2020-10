"¿Estás soltero?": Vicky encaró a Martitegui en Masterchef

View this post on Instagram

Cocina y beboteo Después de la excelente devolución que recibieron @claudiavillafaneok y @victoriaxipolitakisok la griega no pudo evitar hacerle una picante pregunta a @germanmartitegui ¿Hay onda? ¿Shippeas? ¡Contanos! #MasterChefArgentina @masterchefargentina