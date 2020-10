Cinthia incomodó a Laurita por su pasado con Baclini: "No llegó a prosperar"

El Cantando 2020 cada vez se pone más picante y no es precisamente por la competencia artística, más bien por los constantes escándalos que se arman entre los participantes, jurados y demás miembros del ciclo de El Trece. Una de las estrellas en este sentido es Cinthia Fernández, quien dio mucho y diverso material para que su nombre siempre esté en el centro de la polémica y el miércoles por la noche debutó en el Cantando como nueva participante. Claro, no estará sola, porque también se sumará hoy su ex, Martín Baclini, y la bailarina aprovechó en la previa para renovar sus diferencias con Laurita Fernández y chequear si había sido novia del empresario rosarino.

"¿Vos también tuviste gestión Baclini, no?”, disparó sin filtro Cinthia, tal cual como lo hace cada mañana en su rol de panelista de Los Ángeles de la Mañana. Y algo nerviosa por su consulta sin filtro, Laurita dejó en claro que esa relación no llegó a buen puerto: "No llegó a prosperar", remarcó.

Laurita Fernández admitió que tuvo algo con Baclini pero que no prosperó

Y agregó, con humor: "Me lo presentaron, pero yo seguía enganchada con un ex, la historia de mi vida... En ese tiempo me quisieron presentar a varias personas”.

Cinthia Fernández le dedicó su homenaje de divas mexicanas a Martín Baclini

Pero Cinthia no se quedó conforme con la respuesta de la conductora del Cantando y quiso saber si el empresario fue generoso en aquel entonces: “Sé que te regaló un iPhone”, lanzó. Pero una vez más, la presentadora prefirió no ahondar en detalles por respeto a su actual pareja Nicolás Cabré, con quien quiso resaltar que está "muy bien": "No, yo de mi pasado no hablo. No me voy a meter en sus líos". Así, tajante, Laurita cortó con el intento de polémica de Cinthia, quien ya había tenido un duro cruce con la rubia hace un par de años en el "Bailando", justamente por la polémica sobre una publicidad de perchas que hizo Laurita para una empresa de Baclini.

Cinthia luego cantó y, para sorpresa de muchos, el jurado le dio buenos puntajes.