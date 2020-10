Debora Plager escrachó a Pablo Duggan "Era imposible trabajar con él"

Invitada a “Podemos Hablar” (PH), Debora Plager habló de su vida personal y pública, ya que desde que trabaja en el canal América, la periodista fue ganando cada vez más notoriedad, hoy es reconocida. A la hora de hablar sobre la relación con sus compañeros de trabajo, la periodista no tuvo ningún problema en contar que tuvo una muy difícil relación con su colega Pablo Duggan . Fue tan difícil la relación laboral entre ambos, que Plager recordó que cuando condujeron juntos un ciclo de noticias en el canal C5N, "era imposible trabajar con él".

Tal y como ocurre cada sábado tanto Plager, como el resto de los invitados, Pamela David, el ex juez federal Norberto Oyarbide y Valeria Lynch, se sometiron “al punto de encuentro”, el juego estrella de (PH). Durante la trivia Any Kusnetzoff proponiendo diferentes temas, cuando el conductor dijo, “pasen al frente todos los que saben que hay gente que no los quiere", allí se produjo pase de la periodista y la posterior declaración.