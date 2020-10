Discriminación: no le cargaron nafta por ser periodista de C5N

Según él mismo relató, fue a cargar nafta a una estación de servicio YPF, lo trataron como persona no grata y lo echaron del establecimiento sin que le cargaran el tanque de su auto por "decir pavadas" en C5N. El hecho fue grabado por el propio periodista, quien ya había pasado un mal momento en el lugar junto a sus hijas.

En el video del periodista de C5N se ve cómo un trabajador del establecimiento le dice que va a consultar si puede cargarle nafta, y a los pocos minutos vuelve, se niega a hacer su trabajo e invita a Juan Enrique a irse del lugar.

No le quieren cargar nafta por ser periodista de C5N: el testimonio de Juan Enrique

Luego de la discriminación sufrida, el periodista dialogó con C5N y contó que no es la primera vez que pasa un mal momento y relató que una vez le negaron bajar de su auto para hacer unas compras. "Me dijeron 'dejá de decir pavadas en la tele' y me echaron".

El comunicado de YPF después de que se negaran a cargarle nafta a Juan Enrique, periodista de C5N

Juan Enrique también contó que fueron publicadas fotos de él, se identificó su vehículo y sufre un fuerte repudio en las redes sociales "desde que empecé a defender al peso" en C5N. Tras el hecho de discriminación, radicó una denuncia penal.