Cachete Sierra habló de su pelea con Nico Vázquez: "Lloramos juntos"

“Les banco su postura por el fanatismo y demás, yo también fui muy feliz los 4 años de Casi Ángeles, pero no por eso voy a ignorar cosas que a mí y a Cachete nos dolieron, gracias a todos por la buena onda. No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos, perdón pero no pude, me acuerdo de una frase que salió de su boca ‘voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’ ¡ahí lo tenés a Cachete rompiéndola reeeeeey!”, fue el fuerte tuit de Yeyo, del que se hizo eco Gimena Accardi con una contundente respuesta por la misma vía.

Agustín "Cachete" Sierra dio su opinión respecto al polémico tuit de Stéfano de Gregorio

Ante tantos mensajes cruzados, Cachete Sierra dio su versión de la historia y dejó en claro el cariño que tiene por los protagonistas de esta historia: “No sé qué paso entre ellos, es un tema que no me compete”, comenzó diciendo, sin querer entrar en la polémica.

Luego el participante del Cantando se refirió a la actitud de Yeyo: “Stefano es un hermano para mí, lo amo, pero no puedo responder por lo que dice o lo que piensa. Si lo sintió así y lo comunicó es un tema suyo”.

maxresdefault.jpg

Para finalizar, Sierra deslizó: "A Nico lo quiero mucho, fue muy importante en una parte de mi vida. Después tuvimos un tema personal, sobre diferentes actitudes que tomamos y no coincidimos. Lo hablamos en privado, hemos llorado juntos, nos abrazamos y pusimos las cosas como tenían que ser”, cerró, dejando en claro que cualquier conflicto con Nicolás quedó en el pasado.