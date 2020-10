El duro relato de Samanta tras perder Bake Off: "Pensé en suicidarme"

Pasados tres meses desde que Telefé emitió la final de Bake Off, Samanta relató el duro momento que tuvo que pasar, y confesó que hasta pensó en suicidarse. "Sentí que ya no quería existir más". Según su propio relato, la depresión fue cuando "aparecieron los haters, que me odiaban. Fue necesario estar alejada este tiempo para resguardar un poco mi salud, después de todo el haters que hubo y todas las cosas que se dijeron que me lastimaron mucho", empezó relatando la pastelera.

En un momento de la entrevista, la ex Bake Off contó por qué estuvo todo este tiempo en silencio: "Mi contrato con Telefe terminó los primeros días de octubre, pero eso no fue el impedimento para no hablar. Yo pensé que era lo mejor resguardarse por un tiempo. No estoy arrepentida de haber estado en Bake Off, fue una experiencia maravillosa y no tengo nada para decir. Todo lo que me pasó a mí tuvo que ver con los haters, que fue una ola enorme que no me la esperaba. Era prender la compu o la tele y ver mi cara en todos lados. Yo lo que hacía era jugar a la Play porque otra cosa no me dejaba hacer mi novio, él no quería que vea todo lo que se decía. Pero la gente de Telefe y de Bake Off es maravillosa".

En cuanto a la polémica final del concurso de Telefe, que ganó Damián, Samanta explicó: “No estuvo mal la decisión que se tomó, me pareció correcto. Fue una cuestión contractual que no tuvo que ver con mi profesionalismo o no. Fue un problema contractual en la declaración jurada y eso fue lo que me dio la descalificación. La carrera de pastelería sin lugar a duda la voy hacer y cuando tenga el título lo mostraré".

Para finalizar, la pastelera contó cómo vivió su familia todo lo que pasó: “A mi mamá le estaba haciendo mal ver todo lo que se decía, le llegaban mensajes deseándole la muerte y me parece un montón que hagan eso. Yo la pasé horrible porque tuve que estar con psiquiatra y psicólogo a la vez, con medicación para poder dormir y comer. Yo llegué hasta a pensar en suicidarme, no quería vivir más. Se lo dije a mi novio, le dije que no quería vivir más... Quería dejar de existir. Fue ahí donde mi novio se había ido a comprar y yo estaba en la bañera pensando eso, un rato largo estuve ahí llorando... La mente se me puso en blanco y dije '¿si lo termino todo acá?'... Pero en un momento se me pasó mi mamá, mi novio, mis hermanos y dije 'no' porque dejaba a mucha gente sufriendo", concluyó Samanta.