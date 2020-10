Bonita paradoja: Calamaro grabará con Brian May

“No puedo abundar en detalles. De ahora en más, va a ser mejor si no comprimo el relato en dos frases, pero...es muy posible que comparta una grabación con Brian May. No puedo confirmarlo pero parece posible, qué bonita paradoja, sin dudas merecida”, escribió el músico en su cuenta de Twitter.

El ex Abuelos de la Nada y Los Rodríguez aclaró que se tratará de una suerte de “We are the worl” (canción grabada por un gran grupo de músicos formado especialmente para USA for Africa) pero no sabe quiénes serán los “we”, al explicar que será una grabación de la que participarán muchos artistas “por una buena causa”, aunque aceptó que aún no sabe de qué se trata. “Vamos a ser muchos músicos, incluyendo una orquesta. Cuando se confirme Brian, cantamos victoria”, afirmó.

Semanas atrás Calamaro había manifestado en las red del pajarito: “Queen es una banda Top Ten para aquellos que no escucharon ni diez bandas. No existe como influencia. Nadie se inspira en Queen. Duele decirlo pero la muerte de Freddie los consolidó como leyendas porque los discos ya eran flojos”.