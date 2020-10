Polémica en Masterchef: un concursante con Covid y filtran los eliminados

Tras el escándalo de las filtraciones en Bake Off Argentina (que anticipaban los eliminados en el certamen pastelero), Telefe enfrenta una polémica similar con MasterChef Celebrity, el reality culinario que -por si fuera poco- en las últimas horas fue jaqueado por el positivo en coronavirus de Ezequiel López Cwirkaluk, El Polaco , lo que derivó en un parate en las grabaciones y la realización de hisopados en todo el staff.

Según consignó el portal Teleshow, una fuente del canal aseguró que no peligra la continuidad del programa ya que "están adelantados con las grabaciones como dos semanas”. Solo determinaron que tanto “hoy como mañana se paren las grabaciones”, para que el equipo de concursantes y producción que tuvo contacto estrecho con El Polaco en los últimos días “sean hisopados y cumplan con el aislamiento preventivo”.

Hace unas semanas, Jorge Rial apuntó contra el reality gastronómico por no cumplir con las normas de salubridad. "Sería bueno que cocinen con los barbijos puestos. Hablan encima de la comida que después dan a probar", tuiteo el conductor de Intrusos.

En sintonía, algunos internautas se manifestaron en las redes tras el positio de El Polaco: "Cuánto protocolo de covid tienen en máster chef, dijo nadie nunca. Solo falta que usen todos el mismo tenedor y estamos", "Si ves Masterchef con mentalidad coronavirus entras en pánico", "Podemos apostar cuanto tarda en salir un caso de coronavirus en un programa TAN necesario como Masterchef Celebrity??", "A MasterChef no le doy más de dos programas sin algún COVID+", "Bueno lo que nos quedo claro con masterchef es que dentro de un mes tenemos a todas estas personas internadas por covid, lo único que le pido al coronavirus es que no se lleve a Boy Olmi porque me voy con él".

¿Otra controversia como Bake Off?

Telefe vuelve a estar en el ojo de la tormenta, tal como hace unos meses lo hizo por la filtraciones de Bake Off Argentina que anticipaban la salida del ciclo de algunos participantes, e incluso el ganador. Ahora con Masterchef Celebrity sucedió algo similar.

Es que mientras se emitían los primeros capítulos ya grabados, en las redes apareció la identidad del primero en irse, dato que se corroboró el domingo cuando el actor del El Marginal Ignacio Sureda quedó fuera de juego.

https://twitter.com/jasonsmith_1996/status/1314615815120056322 Amigas @moskeitorLady3 y @AGUS717929 por esto fue ayer el bardo jajajajajajaja la pseudo periodista fan de mica puso los 3 primeros eliminados de Masterchef pic.twitter.com/fTfnF1YNqT — Super Jason (@jasonsmith_1996) October 9, 2020

Desde varias cuentas ya se menciona a dos participantes que serán excluidos, por lo que la producción intenta descubrir si algún participante o miembro del staff violó el acuerdo de confidencialidad, según consignó el portal DiarioShow.