El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 9 de la mañana, en cercanías al puente de la Isla Jordán.

Un primer llamado al 109 alertó al personal de Salud sobre una mujer embarazada que se encontraba en trabajo de parto. Luego, se comunicaron con el destacamento de la isla para avisar que el niño ya había nacido.

En diálogo con LMCipolletti, el comisario de la Unidad Cuarta, Osvaldo Huanque, contó que al llamar al destacamento manifestaron que "el niño se encontraba bien y no querían que fuese el hospital por miedo a la pandemia de coronavirus".

Pero los agentes sanitarios ya iban en camino a bordo de una ambulancia.

La directora del hospital, Claudia Muñoz, confirmó el hecho y dijo que al llegar la ambulancia el bebé ya había nacido. "El personal quiso realizar el traslado del recién nacido y su madre, pero se negaron por temor al Covid-19, y nosotros, más que prestar apoyo, no podemos traer a nadie en contra de su voluntad", comentó.

El equipo de trabajo del hospital que concurrió hasta el domicilio del recién nacido pudo constatar que estaba vivo. Pero, Muñoz advirtió que "no es lo mismo verlo, que hacerle los auxilios correspondientes".

En efecto, cuando un niño nace son muy importantes los primeros exámenes de rutina, tales como pesarlo y medirlo, comprobar si responde a los primeros estímulos y realizar otros controles neurológicos. Otros estudios son elementales para evaluar el estado de salud de la madre que recién pare, como verificar que no hayan quedado restos de placenta en su interior.

Al no poder trasladarlos, el personal de Salud le dio conocimiento a otras autoridades con competencia en el tema. Se sabe que interviene la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, pero son una incógnita las medidas que tomó en el caso.

Fuentes de la fiscalía cipoleña indicaron que en el hecho no hay delito penal que investigar, de modo que la Justicia no interviene. Sin embargo, desde el hospital expresaron su preocupación y malestar ya que no se sabe si el niño realmente está bien y en qué circunstancias se encuentra.

La mamá del bebé, de aproximadamente 30 años, ya tiene otros dos hijos a su cargo.

"Hasta ayer a la tarde estábamos en tratativas con el fiscal para que se acerquen al hospital", comentó Muñoz.

Pero, ellos no concurrieron; y el personal de Salud expresaba su preocupación por estas horas por aquel niño que nació en su casa, y a quien no pudieron trasladar hasta el hospital para hacer los controles correspondientes.

