Por obras, en Centenario se quedan sin balneario

La gente recurre a sitios no habilitados para refrescarse.

Centenario fue un horno durante la semana, pero los vecinos no pudieron usar el balneario municipal.

Centenario.- Las obras del nuevo paseo costero –que tendrán al menos un mes y medio cerrado el balneario municipal– obligan a muchos vecinos a buscar lugares no autorizados para bañarse en el río Neuquén. Es una solución barata, aunque peligrosa.

Pero, además, está el otro extremo: ante la falta de lugares públicos, las familias tienen que hacer uso de la pileta privada, los campings y las chacras recreativas para pasar el día, con un costo que va desde los 80 hasta los 150 pesos diarios, sólo el pase sin servicios.

La situación empezó a advertirse en estos días de calor extremo. Con las puertas cerradas del balneario hubo una masiva concurrencia a sitios recónditos, sin guardavidas, donde las familias mataron las altas temperaturas en el agua. Y también en los complejos privados.

El uso de las costas del río Neuquén es habitual entre los vecinos de esta localidad. Forma parte de sus costumbres usar los canales de riego y la ribera para refrescarse. Pero los tiempos cambian y la seguridad es una condición que no se puede pasar por alto. Es que cada vez hay más personas en la ciudad y los sitios para bañarse son siempre los mismos, por lo que la comuna ya tiene en carpeta otros lugares públicos para recreación en la costa ribereña (ver recuadro).

“La gente viene todos los años, no importa si no hay guardavidas. De alguna manera hay que refrescarse”, dijo Martín, un vecino del barrio Juan Manuel de Rosas, que va a las costas del río con su familia, en sitios no habilitados.

En los casi 15 kilómetros de costa que tiene el río, hay unos cinco lugares donde la gente concurre masivamente los días de calor: uno es la calle 0 al fondo (cerca del barrio Nueva España), donde hay una playa de piedras con un paisaje paradisíaco, y después están la calles 5, 7 y 8.

El acceso a estos sitios es difícil y muchas veces hay que pedir permiso a los dueños de las chacras para poder llegar a la costa del río. En la calle 2 al fondo, directamente se cerró el paso a la ribera y a una zona de reserva natural, donde las familias iban a disfrutar de la naturaleza y hasta pescar.

Una opción es ir a las piletas de los clubes privados, pero para algunos el precio de la entrada es excesivo: 150 pesos por persona.

Contracara

En la contracara del mundo informal para refrescarse están los complejos privados. En Centenario, hay muchas piletas privadas para pasar el día.

En el centro de la ciudad está la de la Asociación Deportiva Centenario (ADC) al aire libre. También hay dos complejos cubiertos, para actividades acuáticas, menos recreativas.

En las chacras están los complejos Neucent, Los Nonos y La Colonia, donde las familias pueden pasar el día con sombra, piletas, canchas y parrillas. Aunque no es tan económica, es la opción más barata antes que irse de vacaciones.

750 pesos tiene que destinar una familia con dos pibes para ir a una pileta privada.

El precio incluye el uso de una parrilla, aunque no estacionamiento en algunos casos.Si bien es más barato que salir de vacaciones, para muchos resulta un presupuesto carísimo.

La línea costera

El Municipio ya mandó a hacer un estudio a los técnicos de la Facultad de Turismo de la UNCo para intervenir parte de la costa del río Neuquén, en la calle 4. Pretende ser otra opción, más turística y recreativa, para los vecinos. Se está analizando cómo impactará el nuevo paseo en el medioambiente de esa zona rural.

La semana arranca con más calor

Según anticipa el servicio meteorológico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), desde hoy y hasta el miércoles los vecinos de Neuquén capital y alrededores tendrán que soportar entre 33 y 35 grados de temperatura máxima.

Los calores se harían sentir todavía más por cuanto se anticipa que habrá cielo completamente despejado. A partir del martes se abrirá un período con vientos de 60 kilómetros por hora.