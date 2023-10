Por qué dejaron a Julieta Poggio afuera de un importante trabajo

La ex participante de Gran Hermano se preparaba para un gran proyecto. Además, renunció de manera sorpresiva a uno de sus trabajos.

Todo tiene que ver con un tema relacionado a los números. Entendieron y aceptaron que cuando hay que pagar traslados y alojamientos, los costos son muy altos. En relación a esto último, entienden que la situación económica del país no es mucha ayuda. Así, desde Telefe indican que Julieta Poggio podría estar en el próxima edición de GH pero aportando sus comentarios desde el debate del reality.

La sorpresiva renuncia de Julieta Poggio a uno de sus trabajos

Hace unos días, Julieta Poggio renunció de manera sorpresiva a Fuera de Joda, el programa de streaming que se transmite por las redes sociales de Telefe, y ahora se dio a conocer que el canal ya le habría ofrecido dos nuevos trabajos relacionados a la nueva edición que se aproxima de Gran Hermano.

1.JPG

Según Laura Ubfal en su sitio web, el canal tendría pensado contratar a la ex participante para los debates que se harán en diciembre por la nueva edición del reality, y también participaría de La Noche de los Ex, el programa que reúne a algunos ex participantes. Sin embargo, la periodista aclaró que en el caso de los debates sería "solo por algunos días".

Actualmente, Disney, como la apodaban en la casa, se encuentra realizando la obra teatral Coqueluche donde será la protagonista junto a Betiana Blum en calle Corrientes y dirigida por José María Muscari. Tendrán funciones en cartelera hasta el 18 de octubre en horarios de la tarde/noche.