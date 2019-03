¿Por qué el Papa no deja que besen su anillo?

“El Papa me dijo que la razón por la que no permitió los besos al anillo en Loreto era la higiene, no por él, sino para evitar el contagio de gérmenes entre la gente que hacía filas”, afirmó Alessandro Gisotti, director de la oficina de prensa del Vaticano. Las imágenes del Papa mientras se aparta cuando los fieles tratan de besar su anillo en el santuario de Loreto, al norte de Italia, generó muchos interrogantes entre los católicos. El video con las imágenes se convirtió en un gran éxito en las redes sociales, por lo que el Vaticano decidió aclarar el asunto con el directo interesado.