¿Por qué el trabajo nocturno es nocivo?

“Nos sorprendió ver la asociación entre el trabajo nocturno y el riesgo de cáncer de mama solo entre las mujeres de Norteamérica y Europa”, dijo el autor del análisis, Xuelei Ma, oncólogo del West China Medical Center de la Universidad Sichuan en Chengdu, China. “Es posible que las mujeres de esos lugares tengan niveles más altos de hormonas sexuales, que se han asociado con cánceres relacionados con hormonas, como el cáncer de mama”, añadió.

Investigaciones anteriores indican que el trabajo nocturno es un factor coadyuvante en el caso del cáncer de mama. “Hay un aumento de la prevalencia en mujeres que trabajan de noche como enfermeras, periodistas o profesoras y mucho más cuando a eso se asocia una exposición a riesgos que ya incrementan el cáncer como el manejo de radiaciones ionizantes como la radiología o la exposición a químicos en laboratorios”, explica la doctora Teófila Vicente, coordinadora del Grupo de Investigación en Medicina del Trabajo en España y autora de numerosos estudios sobre el trabajo nocturno.

Enfermeras en riesgo: las trabajadoras de la sanidad son las que están más expuestas.

Hay investigaciones en curso para saber qué tiene que ver la alteración de la melatonina, la hormona del sueño, en el desarrollo del cáncer de mama. “Ojalá hubiera un único factor, pero generalmente hay múltiples factores implicados. No podemos decir que para que un trabajador no tenga cáncer, le basta con no trabajar por la noche. Pero sí que parece que hay un incremento del riesgo en trabajadores que tienen otros riesgos asociados. A un diabético, por ejemplo, no se le recomienda un trabajo nocturno”, explica la doctora Teófila Vicente. Trabajar por la noche incide en los hábitos. Se altera el ritmo circadiano, que se rige por el ritmo diario de día y noche. Se duerme menos porque el ciclo del sueño se altera, se hace menos ejercicio y se come peor. “En el caso del cáncer gastrointestinal puede ir relacionado al mayor consumo de alcohol, que se suele dar entre los trabajadores de noche, alteraciones alimenticias, la obesidad, todo estos factores se ha demostrado que incrementan el cáncer”, asegura Vicente.

Un estudio muy amplio: se analizaron los casos de casi 4 millones de personas en el mundo.

El peligro de sumar muchas horas

Según otro estudio, en Canadá, las trabajadoras nocturnas que cumplen turnos de más de 10 horas tienen un 36% más de riesgos de cáncer de mama, en comparación con las que nunca trabajaron de noche, y del 80% entre las que cubren turnos de más de 10 horas más de tres noches por semana.