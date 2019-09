¿Por qué en esta época todo nos da electricidad?

No sos vos el único al que los picaportes nos sorprende con una “patadita”. No sos vos el que “da electricidad”, somos todos. Esos fenómenos que en otros momentos ocurren esporádicamente, por estos días son más frecuentes. Las descargas eléctricas “se volvieron tan constantes que no pasan desapercibidas. A lo largo del día rozamos distintas superficies, y como consecuencia de esta fricción, uno de los objetos pierde electrones (carga positiva) mientras que el otro los acumula (carga negativa)”, explica la meteoróloga Cindy Fernández en un artículo publicado en el sitio Meteored.