Por qué Gaido todavía no se aplicó la vacuna contra el coronavirus

"En esta primera instancia los intendentes no se pueden vacunar. No es si se quiere o no se quiere vacunar: el intendente de Neuquén no se puede vacunar como no se puede vacunar ningún intendente", enfatizó Gutiérrez, y explicó que se debe a que "están comprendidos en un grupo denominado estratégico esencial, que está en un escalón de este proceso secuencial que le corresponde más adelante".