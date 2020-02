¿Por qué se quieren ir?

El lamento y la resignación que días pasados mostró el entrenador Miguel Russo hablan por sí solos. “Me hubiera gustado que Alexis se quedara en Boca. No puedo juzgar su decisión, nuestro deseo era que siguiera, pero en definitiva es una decisión suya y de su familia irse a Inglaterra. Me hubiera gustado dirigirlo”, expresó triste. Mientras en la vereda de enfrente River evitó que se marchara su máxima figura, Nacho Fernández, y hay mucha identificación de sus jugadores con el club, al Xeneize le está costando más seducir a sus mejores valores para que continúen en el club. ¿Cuál es la razón? Sin dudas, las reiteradas frustraciones de Boca en el plano internacional ante su rival de toda la vida, generan que la mochila sea cada vez más pesada y no todos estén preparados para soportar la presión.