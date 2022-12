Por qué y cuándo se cambió el nombre Alejandra Maglietti

Es que la panelista de Bendita TV contó en su momento a través de su cuenta oficial de Instagram que su verdadero nombre no es el que todos conocen. Un usuario le había preguntado en 2021: “¿Por qué no te dejaste el nombre Ayelén como te conocían en Formosa?”.

alejandra Maglietti7.jpg Alejandra Ayelén Maglietti en sus inicio en Formosa

Y ella brindó su respuesta y contó la verdad que fue más que nada una cuestión de facilidad para el público: “Todos piensan que tiene que ver con que me quiero olvidar de lo que viví en Formosa. Y no, nada que ver. Sino que no me entendían. Cuando vine acá yo decía Ayelén y no me entendía nadie. Entonces tuve que usar Alejandra y quedó ese nombre solo por eso”.

Además, otro de los secretos bien guardados por parte de la abogada es en cuanto a su lugar de nacimiento, ya que cuando saltó a la fama todos la conocieron como formoseña, y es más, ella misma decía que llegó desde la provincia limítrofe con Paraguay.

Sin embargo, la realidad es que Maglietti nació en la capital chaqueña, Resistencia, donde vivió hasta los 3 años y luego debió mudarse con su familia a Formosa por cuestiones laborales de sus padres.