Por segunda vez tuvo que hacer el descargo por multas mal cobradas

"Esta vez fue en Salta y Juan B. Justo, pero no es la primera vez que me pasa. Me da bronca porque hay tanta gente que no paga el estacionamiento o se queda en doble fila y una que hace las cosas como corresponde tiene que perder tiempo en hacer el descargo", explicó Alejandra Bilbao, una vecina que esta tarde fue multada por los inspectores de la empresa Sistema Automatizado de Estacionamiento Medido (SAEM).

Dijo que tenía saldo positivo en la tarjeta y que al momento en que regresaba con su marido de hacer algunos trámites se encontró con el inspector labrándole la multa.

"Me decía que no le figuraba el pago, voy a hacer el estacionamiento y me sale que estacionado, como le dije al inspector. Fui al kiosco de la calle Irigoyen a hacer el cierre y me quedaban $16,90 de saldo. Lo hacen y si pasa, pasa. Tuve que ir a hacer el descargo pero si no me queda la boleta y no me entero de la multa, quien sabe a cuánto debería pagar por una infracción que no cometí", se indignó la conductora.