“A lo largo del tiempo ha cambiado para bien, el tema de la percepción de la seguridad de los juegos de los niños. Si bien hay cuestiones que son históricas, tienen bordes filosos, tienen materiales que no son adecuados, todo lo que sea hormigón se trata de evitar y vamos a los plásticos para que sean más suaves”, señaló a LM Neuquén la subsecretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Neuquén, Mariel Bruno.

Pese al cariño que algunos neuquinos tenían de juegos que disfrutaron en su infancia, la funcionaria dijo que están llevando a todas las plazas “juegos especiales para el cuidado de los niños”.

Además, explicó que están retirando los escalones, trabajando las rampas, dado que esa plaza tenía bastantes desniveles para que se puedan desplazar de un lado hacia otro sin atravesar ningún escalón.

AM-plaza-Ministro-Gonzales-(14).jpg Agustín Martínez

Bruno contó que Espacios Verdes retiró algunos árboles que estaban enfermos con pestes que no podían ser recuperados. “No son muchos, pero sí eran árboles grandes que no podían ser recuperados, se retiraron y serán reemplazados por otras especies”, agregó.

E indicó: “Estamos haciendo el mismo tipo de intervención que en plaza Roca y de los Inmigrantes bajo la misma premisa: poniendo juegos saludables, juegos seguros, sacando los canteros que producen obstáculos y unificando veredas, rampas y accesos. Con iluminación led y con espacios verdes reemplazando por otras especies, de acuerdo a ordenanzas".