Por su fobia a las verduras puede quedar ciega

“Si alguien pone un plato de frutas o verduras frente a mí, es el equivalente a poner un plato de caca de perro y decir: ‘Come eso’”, admitió, añadiendo que se trata de una reacción física. “Sé que eso no va a matarme si lo como y sé que eso probablemente tiene un buen sabor, pero no puedo meterlo en mi boca”, dijo. Debido al ARFID, la dieta de Youngman se compone de “nuggets” de pollo, pizza, pasta con queso y papas fritas. “Nunca voy a comer algo nuevo o lo que nunca he probado antes”, señaló.