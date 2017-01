Por un control, bajó la velocidad y provocó un choque en cadena

Tres autos se vieron involucrados en un choque en cadena en el Cañadón de las Cabras en el que sólo hubo daños materiales. Los autos circulaban de Centenario en dirección hacia Neuquén.

El impacto se produjo cuando uno de los conductores redujo la velocidad al ver que había un control de velocidad, pero el resto no lo hizo a tiempo y se produjo en choque en cadena.

“El tema es que no se mantiene la distancia reglamentaria entre uno y otro vehículo, no se respeta la velocidad máxima y no se está atenta a la conducción. Bajan muy fuerte tras pasar el semáforo de la rotonda de ingreso al Parque Industrial”, señaló el comisario Andrés Bengolea, director de Tránsito Neuquén.

el comisario dijo que una vez que pasan la comisaría que está a la altura del Parque Industrial, suben la velocidad a unos 140 kilómetros por hora y no están atentos a la marcha, sumado a la irregularidad de la ruta.

“Esta vez sólo hubo daños materiales, aunque una mujer tuvo que ser trasladada al hospital debido a que estaba con un ataque de nervios”, dijo.

Bengolea explicó que se hace un operativo de control de velocidad y de documentaciópara que los conductores tomen conciencia del peligro que lleva circular de forma imprudente sobre la ruta.