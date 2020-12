Por un paro de choferes, no hay colectivos en Neuquén

Desde las cuatro de la mañana de este sábado, los choferes de la empresa de transporte urbano Autobuses Neuquén suspendieron el servicio debido a que no percibieron la totalidad de sus haberes de noviembre y algunos no cobraron nada.

El delegado de los trabajadores de la UTA, Javier Carrillo, precisó en LU5 que este viernes "se hizo el pago de sueldos pero no en su totalidad y no tenemos los recibos. Hay compañeros que no tienen nada depositado y no sabemos a qué se debe".