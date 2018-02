Por una pelea entre vecinas, lo mataron de dos puñaladas

Hasta el momento, esa es la versión oficial que maneja la Policía sobre el crimen ocurrido ayer a la madrugada, cuando se confirmó la muerte de Salas en el hospital regional. Allí también quedó internado en estado reservado otro joven de 22 años, hermano de la víctima, por una herida de arma blanca en la parte baja de la espalda.

“Nos enteramos por el hospital Heller, donde llegaron dos personas lesionadas de arma blanca y por la gravedad fueron derivados al Castro Rendón”, contó el comisario Henry Leppe. Casi al mismo tiempo, una vecina llamó al comando policial para anunciar que había ocurrido una pelea en el barrio y una persona fue apuñalada.

Tras la muerte de Salas, los efectivos entrevistaron a su esposa, quien relató que el lunes a la tarde había tenido una discusión con su vecina de enfrente, sin detallar los motivos, y narró lo que ocurrió horas después. “Contó que cerca de las 23:30 iba transitando con su marido, cuando salieron varias personas de la casa de su vecina a su encuentro, la increparon y lesionaron a su marido con un arma blanca. Por sus gritos, dos jóvenes familiares salieron, pero también los atacaron”, indicó el comisario. Un chico de 18 años recibió un corte en un brazo y a otro de 22 le dieron un puntazo en la espalda.

Al cierre de esta edición, se logró confirmar que se allanó la vivienda de la vecina de donde salieron los agresores. Además, hubo tres personas detenidas. Se trata de la casa de la misma joven que al ser consultada negó tener vinculación alguna con los incidentes (ver recuadro).

Desde la fiscalía no brindaron información porque se encuentran en plena investigación y analizando los hechos.

23:30 Es la hora aproximada de la pelea en plena calle

Es el horario que maneja la Policía de acuerdo al llamado de la vecina de Toma 2 de Mayo y al ingreso de los heridos al Heller cerca de medianoche. Fueron llevados en autos particulares.

“Me rompieron toda la casa”

“Yo estaba en lo de una vecina cuidando su casa cuando me llamaron para decirme que estaban tirando abajo la mía”, expresó Mariana, quien vive enfrente de la casa de la víctima. De acuerdo con la versión policial, ella y la esposa de la víctima pelearon durante la tarde. Sin embargo, Mariana aseguró que ella no tiene nada que ver. “Yo no tengo problemas con nadie. No sé por qué me hicieron esto. Lo de la pelea fue porque vinieron a tirarme la casa y los vecinos saltaron a defenderme”, detalló la mujer, que denunció el ataque. Le rompieron el cerco, la puerta de ingreso y una ventana.