Por una protesta, otra vez reinó el caos en los puentes

La protesta se levantó al cabo de cinco horas, lapso durante el cual la zona fue escenario de un verdadero caos vehicular pese a que la Policía desvió el tránsito desde temprano en dirección al tercer puente.

El corte terminó cuando los miembros de las cooperativas Flor de Esperanza y Jerusalén, que nuclean a unas 300 personas, fueron convocados a una reunión por parte del gobierno provincial.

Esther Villalobos, referente y vocera de los manifestantes, pidió disculpas a los automovilistas y a la gente que tuvo que atravesar los puentes caminando.

“Lamentablemente nos vimos empujados a venir a la ruta y a cortar los puentes. Hace dos semanas que deberíamos haber cobrado un plan de dos mil pesos y todavía no lo pagan. Tampoco nos quiere recibir el subsecretario de Desarrollo Social, Diego Cayol”, dijo.

En la zona de los puentes, los desocupados se dividieron en dos grupos de aproximadamente 50 personas que se encargaron de bloquear el tránsito.

Solamente dejaban pasar a las motocicletas y bicicletas. Cada media hora permitieron el paso de vehículos livianos.

Luego de cinco horas de protestas, fueron convocados por el gobierno para mantener una reunión a fin de destrabar el conflicto.

“Con dos mil pesos por mes no nos alcanza para vivir. No tenemos qué comprar para las fiestas porque no llegamos a fin de mes. Queremos trabajo digno”, dijo Villalobos.

