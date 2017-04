Por unanimidad: 12 años al asesino de las 16 puñaladas

NEUQUÉN

“No estamos para nada de acuerdo con el accionar de la Justicia. No podemos entender que tomen como atenuante que Martín Mansilla no haya cometido delitos previos al crimen, cuando es un deber ciudadano no ser un delincuente. No entendemos cómo pueden premiar la buena conducta cuando debe ser una norma para poder vivir en sociedad”. Estas fueron las palabras de Juana, una de las hermanas de Jonathan Aguilera, asesinado de 16 puñaladas el 13 de noviembre de 2015 en un departamento interno ubicado en Santa Fe al 900, en diálogo con LM Neuquén y en representación de su familia.