Porra y su posible retiro: "Es el paso más doloroso"

El ídolo aguarda que la CD del Rojo lo convoque para resolver su situación. Le gustaría seguir, pero a esta altura de su carrera no quiere ser un peso.

Lalo Porra admitió a LMN: "Es probable que no juegue más". Ídolo.

Lalo Porra admitió a LMN: "Es probable que no juegue más". Ídolo. Agustín Martínez

Neuquén.- “Es muy probable que no juegue más. Si fuera por mí, seguiría. Pero a esta edad, lo que menos quiero es molestar”. Lalo Porra intuye que su deseo tal vez no se corresponde con la intención de su querido Independiente y no quiere generar inconvenientes. El ídolo espera una inminente reunión con la Comisión Directiva para sacarse la duda pero admite que, por su realidad futbolística, piensa “en el retiro”.