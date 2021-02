Predicciones del horóscopo de este lunes 22 de febrero

Según las predicciones del horóscopo , no es necesario escoger las opciones que más te reconforten. Este lunes, sé natural y podés salir de tu zona de confort.

El horóscopo de este lunes, tan sólo tienes que saber que, quizá, no vayas a ser aplaudido desde un principio, y debes errar para poder aprender y ser mejor.

Géminis | Del 21 de mayo al 20 de junio

Las predicciones del horóscopo de este lunes indican que debes sentirte orgulloso por el esfuerzo que hiciste hace poco. Te lo has ganado.

Cáncer | Del 21 de junio al 22 de julio

Las predicciones de este lunes: sos muy compasivo, pero no olvides que no eres el único empático en el mundo. No se trata de ser egoísta, sino de intentar mantener tu fortaleza intacta. Este lunes lo comprenderás todo.

Leo | Del 23 de julio al 22 de agosto

Según el horóscopo de los regidos bajo el signo de Leo, este lunes, si consigues ver los problemas de una persona desde una perspectiva pacífica, ambas partes saldréis ganando.

Virgo | Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las predicciones del horóscopo: dado que este lunes Mercurio cambia a directo, vas a poder ver que te has enfocado tanto en algo de tu vida, que has ignorado algo importante. Ha llegado el momento de que te concentres en algo diferente.

Libra | Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Este lunes, si sacas el máximo rendimiento a un estímulo del cosmos, serás capaz de sacarle el máximo partido a tu imaginación.

Escorpio | Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Según el horóscopo, aún con todo, de vez en cuando, tenés que escuchar la opinión del resto. Lo que ellos tienen que decir también es importante.

Sagitario | Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Según el horóscopo de este lunes, vas a poder recuperar la confianza que habías perdido de vista.

Capricornio | Del 22 de diciembre al 19 de enero

Este lunes los astros te aconsejan que vayas más allá, que salgas de tu zona de confort. Si te adentras en lo desconocido, te encontrarás con algo importante.

Acuario | Del 20 de enero al 18 de febrero

Dado que este lunes Mercurio va a cambiar a directo en Acuario, y el Arco continúa ejerciendo su influencia en ti, vas a poder sacarle el máximo partido a una oportunidad que casi se escapa entre tus dedos.

Piscis | Del 19 de febrero al 20 de marzo

El horóscopo de este lunes: debes intentar ver el lado bueno de las cosas porque, a pesar de todo, tienes muchos motivos para estar agradecida. Tan sólo tienes que asumirlo.