Preocupación en Plottier por los transformadores enterrados en la Coope

Plottier Cooperativa de servicios Publicos -03.jpg Claudio Espinoza

"En materia de ambiente y salud no sabemos qué es lo que se va a detectar ahí. Por eso queremos ser querellantes y vamos a seguir trabajando con seriedad para de dar una respuesta a la gente", indicó Ruiz, quien contó además que elevaron una nota al Concejo Deliberante para que también compartan la información que tienen de esta situación ya que uno de los actuales concejales, Sergio Soto (MPN) fue presidente de la Cooperativa de Servicios públicos de Plottier.

Por su parte, la actual presidencia de la Cooperativa a cargo de Facundo Gaitán emitió un comunicado donde aseguró: "Nos encontramos a total disposición, en el marco del proceso que están desarrollando las autoridades provinciales para dar con una situación que involucra el supuesto incumplimiento de las normas ambientales vigentes en cuanto a la gestión de residuos especiales dentro de nuestro predio en el parque industrial".

"Sin perjuicio de que el propio fiscal que lleva la causa manifestó ante distintos medios de comunicación que estos hechos que se investigan fueron cometidos muy anteriormente a la gestión que conduce la cooperativa, facilitamos toda la documentación con la que cuentan los archivos de esta institución y seguiremos aportando atento a que se nos pidió un periodo (autoridades de 2003 a 2013 ) que se encontraba archivado, todo ello en post de dar respuesta a las demandas de nuestra comunidad y para la tranquilidad de todos los vecinos en busca también de regularizar cualquier incumplimiento que pueda observarse, siempre pensando en mejorar", expresaron.

cooperativa de servicios públicos de plottier gentileza

El presidente de la cooperativa contó en declaraciones radiales que esta situación los tomó por "sorpresa" ya que data de "muchos años atrás a la gestión". Ante eso como cooperativa lo primero que hicimos, más allá de tratar de acompañar la investigación, fue preservar los bienes de la cooperativa en primer lugar, el humano del personal. Nosotros ya hemos encargado a nuestro médico laboral que le haga un examen médico a todos los empleados que estaban en el sector", indicó.

Gaitán contó que se realizará un examen médico a todos los empleados que hayan estado en este predio donde estaban enterrados los transformadores y dijo que también le solicitaron a la justicia que una vez que terminen las actuaciones les permitan entrar al al lugar para ellos también examinar el predio y verificar si existió la contaminación o no, para en tal caso remediar el daño.

"Nos dicen que desde 2012 en adelante no hay papeles que den cuenta de qué pasó con esos transformadores. Nosotros le entregamos al fiscal el día del allanamiento un registro con la ubicación GPS que entregamos todos los años al EPEN. Y le entregamos el certificado de libre de PCB de los 11 transformadores que teníamos en el depósito que habían llegado de Mendoza", informó.

En referencia a la denuncia que dio con esta irregularidad, el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier consideró que una persona haya denunciado con tanta precisión la existencia de transformados enterrados es sumamente "llamativo".

"Resulta muy extraño todo. Además es una tontera lo que se hizo porque hoy es más barato llevar el transformador a Mendoza que le saquen el aceite y lo pongan nuevo, que enterrarlo tantos metros y ponerle concreto. Igual yo no quiero dar mi opinión hasta que no tengamos todo. Hay que ver si los transformadores tienen el cobre o no tienen", concluyó.