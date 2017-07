Pretendió burlar a la Justicia simulando ser abogado y cayó

Se trata de Rubén Quiroga, un empleado de la Secretaría de Trabajo, de 44 años, a quien la Justicia le formuló cargos tras advertir la maniobra.

La semana pasada se realizó una audiencia en la que el juez Martín Marcovesky avaló el pedido de la fiscalía y acusó a Quiroga por usurpación de título. La fiscalía detectó la mentira cuando constató que no figuraba en los registros de los colegios de abogados de la provincia.

“Estudios universitarios, por terminar”, admitió el hombre cuando el magistrado le consultó. Luego, Quiroga confirmó que es empleado estatal. El hecho ocurrió el 31 de marzo, cuando el falso abogado se presentó ante la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica arrogándose dicho título. Allí, además, aceptó el cargo de defensor particular de un hombre acusado por violencia de género.

La fiscal Paula González indicó que Quiroga no sólo no figuraba en los distintos registros, sino que la matrícula que proporcionó le pertenecía a un profesional de verdad.

“Utilizó la matrícula de otro, tenemos la firma de él, todo. La Universidad Católica de Salta nos informó que fue alumno en el período que va desde el 2008 al 2010, pero que no obtuvo ningún título profesional”, detalló González.

Asimismo, la fiscal indicó que Quiroga no tiene antecedentes y calificó la usurpación de título como un hecho nefasto, aunque consideró como positivo que no haya llegado a presentarse a una audiencia como defensor. “Es la primera vez que me toca un caso así”, aclaró.

La pena que establece el código para este delito va de los 15 días al año de prisión en suspenso, es decir que no va preso.