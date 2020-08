Prevención: la importancia de mantener los controles

“De prolongarse esos números será inevitable que veamos un aumento de diagnósticos tardíos y peores pronósticos de nuestros pacientes lo que redunda en un crecimiento en la mortalidad por cáncer”, alertan los especialistas de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), quienes lanzaron una campaña denominada ‘Si querés cuidarte, salí de tu casa’.

Con esta iniciativa, que se extiende a la región, se busca que todas aquellas personas que están en fecha de realizarse un control preventivo de cualquier potencial enfermedad oncológica o que ya fueron diagnosticados y deben continuar con sus tratamientos, no dejen de acudir a la consulta a causa de la cuarentena.

“Notamos que la gente está postergando la realización de sus estudios, los screening que son fundamentales para llegar a un diagnóstico temprano, y queremos informarles que en las clínicas y sanatorios cumplimos con todos los protocolos necesarios y las medidas de seguridad”, explicó Fiorella Lancioni, especialista en Diagnóstico por Imágenes de Leben Salud.

“Hoy estamos advirtiendo alrededor de un 40% menos en las consultas y esto es preocupante porque se retrasa la posibilidad de un diagnóstico y los tratamientos adecuados”, agregó la médica responsable del servicio de Imágenes para la Mujer, de Leben Salud.

Cumpliendo con las medidas de cuidado para la pandemia, se deben continuar realizando los estudios para que no haya un aumento de diagnósticos tardíos y mayor mortalidad de los pacientes.

La oportunidad de prevenir

“No debemos perder de vista que la enfermedad oncológica no debe ser minimizada: cada año se detectan más de 129.000 nuevos casos de cáncer en el país y 60.000 argentinos mueren por esta enfermedad. Según estimaciones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), Argentina se ubica entre los países con mortalidad por cáncer media-alta, ocupando el quinto lugar en el ranking del continente. Un chequeo a tiempo y no interrumpir los tratamientos son el camino para prevenirlo y reducir estos indicadores”, sostuvo Diego Paonessa, Director General de LALCEC. “El cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en Argentina y se prevé que para 2040 se convierta en la primera”, advirtió.

“Cuando decimos salir, no necesariamente nos referimos a hacerlo de manera física. Comunicarte con tu médico de manera virtual está incluido en salir. Que el miedo no nos paralice es el gran mensaje que tiene la campaña de LALCEC, que los controles médicos son esenciales y no deben ser postergados”. Ernesto Gil Deza, oncólogo clínico y Director de Investigación y Docencia del Instituto Henry Moore.

El cáncer en cifras

El cáncer de mama es el de mayor magnitud en cuanto a ocurrencia, con un volumen de más de 21.000 casos al año, lo que representa el 17% de todos los tumores malignos y casi un tercio de los cánceres femeninos.

Para el cáncer colorrectal en ambos sexos se estimaron 15.692 casos anuales, cifra que representa el 13% del total de tumores malignos.

Según estimaciones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), Argentina se ubica entre los países con mortalidad por cáncer media-alta, posicionándose en el quinto lugar entre los países del continente americano.

La mortalidad por cáncer, de acuerdo a la última estadística registrada en Argentina, fue de 118 defunciones por cada 100.000 varones y 87 muertes por cada 100.000 mujeres.

El 40% de los casos de cáncer puede prevenirse con cambios en el estilo de vida; puede modificarse la incidencia del 25% de los casos con educación y prevención y se puede intervenir epidemiológicamente en 2 de cada 3 casos. El 94% de la población registra bajo consumo de frutas y verduras, el 61% tiene exceso de peso, el tabaquismo aumentó en las mujeres, el consumo de alcohol se duplicó, sobre todo en la población de entre 10 y 17 años y se realiza poca actividad física. Todo esto significa personas con obesidad, diabetes, EPOC y cáncer.