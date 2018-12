Probation para un policía por abusar en un boliche

El aberrante episodio ocurrió la madrugada del 5 de agosto, cuando la joven estaba dentro del boliche con su novio y amigas. “Estaba en la barra con mi novio y este muchacho que estaba atrás mío me metió la mano”, relató la joven, y agregó: “Cuando me di vuelta, le pregunté qué le pasaba y por qué me tocaba, de la impotencia que tenía. Él me amenazó diciéndome que no sabía con quien me metía”.

Sin embargo, al tratarse de una ciudad pequeña, la joven lo reconoció y sabía que se desempeñaba en una fuerza de seguridad. “Pensé en hacer una exposición policial para que sepan dentro de la fuerza cómo se comportaba este efectivo y que andaba haciendo esas cosas. Cuando me presenté al día siguiente, me atendió el fiscal Ricardo Videla y me dijo que lo que había pasado no era acoso, sino que era un abuso sexual simple y que ese delito tenía una pena”, recordó Paula.

148.jpg

El 26 de noviembre se llevó a cabo la audiencia donde se acordó el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, porque no tenía antecedentes. En la investigación se contaba no sólo con el relato de la joven sino con el testimonio de varios testigos, las cámaras de seguridad del boliche grabaron el momento y el amigo del penitenciario también confirmó que había ocurrido lo que se denunciaba.

“Acepté que le dieran una probation porque realmente esos meses fueron muy cansadores para mí. Lo único que pedí era que él me diera una disculpa pública en cualquier medio y de todas maneras no cumplió, porque sólo lo hizo en su muro de Facebook en privado y no dijo que cometió un abuso”, aseguró la joven y agregó: “Quería una disculpa y que el hecho no quede impune. No puede venir cualquiera a tocarte y que no pase nada”.

p12-f02-disculpa-publica-abusador.jpg

--> Le confirmaron la preventiva al chacal

El chacal de Chos Malal, quien fue acusado de violar durante 16 años a su hija biológica, continuará detenido con prisión preventiva.

La Justicia valoró el argumento de la fiscalía que indica el riesgo de vida de la joven y sus hijos, además del entorpecimiento de la investigación, ya que resta tomar testimonios en la aberrante causa.

La víctima, que hoy tiene 34 años, denunció el 30 de noviembre a su padre, de 65.

Los abusos sexuales ocurrieron entre 1998, cuando ella tenía 14 años, y se extendieron hasta el 2014, cuando cumplió 30 años.

El develamiento le costó a la víctima dado que estaba sumergida en una violencia crónica. Padeció durante muchos años violencia física, psíquica y económica.

La fiscalía ordenó pericias de ADN ya que sospechan que cuatro de los cinco hijos que tiene la joven podrían ser producto de los reiterados abusos.