Los profesionales de la Salud objetan que, con el vigente CCT, la disolución del régimen de dedicación exclusiva, los conflictos de interés en los responsables jerárquicos de las políticas y los establecimientos efectores, y las distorsiones en el escalafón “son una grave e inminente amenaza para la continuidad de este modelo”.

Otro de los puntos que cuestionan y por los que quieren que se revea en el proyecto es ser veedores dentro de los concursos. “Están parados desde hace ocho o nueve meses. Se están venciendo los plazos aún de las entrevistas por fuera de los concursos. Esto desgasta el plantel”, aseguró.

La médica denunció que “no están cubriendo los planteles mínimos como para garantizar en los centros de salud que haya todos los días uno o dos profesionales. Conseguir un turno en un centro de salud está siendo difícil”.

Alemany dijo que esta situación no es propia sólo de la capital neuquina sino también en el interior provincial donde también se dan problemas en la cobertura de guardias.

Instó a que se dé una respuesta “urgente”. Si bien admitió que diálogo hay con las autoridades de Salud el problema radica en que no hay respuesta ni solución ante estos inconvenientes.

“Fueron dos veces invitados a la legislatura y no van a dar respuesta. Saben que hay problemas serios dentro del sistema de salud y no dan respuesta. No debería primar lo partidario sino un derecho que se debe garantizar desde Estado”, sostuvo Alemany.

La audiencia pública se hará en el Salón de la Memoria donde expondrán cada uno de los sectores.

"Siempre hubo dificultades, pero siempre hubo voluntad. Estos dos últimos años no logramos una política estable, no hay planificación. En materno infantil sólo sabemos estadísticas vitales, pero no del déficit nutricional, no hay este tipo de estadísticas que trazan las estrategias de salud", se lamentó la dirigente.