Desde hoy temprano, las ráfagas se harán sentir con mucha intensidad (cerca de 100 kilómetros por hora), mientras que para mañana se espera el pico más alto de fenómeno meteorológico para la capital neuquina y alrededores (110 kilómetros por hora).

Defensa Civil provincial y las dependencias municipales ya coordinaron el trabajo con los bomberos, la Policía y CALF para actuar en caso de que las cosas se compliquen.

No obstante, se hicieron varias recomendaciones para minimizar el impacto que pueda llegar a tener el viento de las próximas horas.

Defensa Civil pidió a los vecinos asegurar puertas, ventanas y techos. Retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle desde balcones y, en todos los casos, asegurar andamiajes, grúas y otros elementos de obra.

Precaución

También sugirió no circular por rutas y, en caso de hacerlo, extremar las precauciones. Para aquellos que transiten por la ciudad, se recomienda apartarse de lugares próximos a árboles, cables de luz y postes con visible riesgo de caer. En el caso de zonas lacustres y ríos, se sugiere no practicar deportes acuáticos y, en todos los casos, evitar actividades al aire libre. También se resaltó la recomendación de no encender fuego a cielo abierto para evitar su propagación.

Ante cualquier inconveniente, se recordó que los números de emergencias a tener en cuenta son 107 para Emergencias Médicas, el 103 de Defensa Civil Municipal, el (0299) 155958090 de Defensa Civil de la Provincia, el 100 de Bomberos y el 101 de la Policía.

Clases: Este mediodía se resolverá si continúa el dictado normal en el turno tarde en el centro.

Actividades

El Consejo Provincial de Educación, en tanto, suspendió las clases en Chos Malal, Zapala, Picún Leufú, Rincón de los Sauces, Junín de los Andes y Loncopué, mientras analizaba la posibilidad de hacerlo en la capital neuquina en caso de que se cumpla el pronóstico de la AIC.

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) pidió que no haya actividad mientras dure el temporal de viento para resguardar a los trabajadores.

“Habrá ráfagas de viento de aproximadamente 110 kilómetros por hora los días miércoles 4 de 9 a 18 y jueves 5 entre las 12 y 21”, indicaron desde el sindicato. Por eso solicitaron que se tomen las medidas para que los empleados “no se vean afectados a estar transitando en las calles en los horarios de mayor violencia del temporal”.

Muchos llamados en la capital

El director de Defensa Civil de la ciudad de Neuquén, Raúl Ricard, reconoció ayer que se recibieron innumerables consultas de vecinos por el temporal de viento, mientras que pidió tranquilidad a la población.

“Hay medidas sencillas que hacen a la prevención como controlar que las chapas de los techos y las sujeciones de los carteles estén firmes y no salir a la calle en el momento de más intensidad”.

“Son medidas que evitan riesgos”, dijo, y recordó que los teléfonos de Defensa Civil Municipal 103, que es gratuito, y los celulares 2994166099 y 2996012099 “están abiertos las 24 horas del día para salir inmediatamente en apoyo de quien lo necesite”.