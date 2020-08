Provincia lleva a la comarca petrolera el Plan Detectar

Las dos localidades de la comarca petrolera , Cutral Co y Plaza Huincul respectivamente, comenzaron a coordinar el viernes con el ministerio de Salud provincial para la aplicación del Plan Detectar .

En el encuentro se analizó la situación sanitaria actual de ambas localidades y según Peve hubo una diferencia con los datos que se reflejaban con la realidad local en cuanto a recuperados, pero que fue subsanada.

“Brindar información confiable y fidedigna a la gente es parte de no generar temor, y desde ayer hemos coordinado mejor para que estos errores ya no sucedan y no confundir a la gente y que pueda confiar”, aseguró Peve.

Por otra parte, se explicaron los mecanismos del Plan Detectar, que luego de una breve etapa de capacitación de efectores, comenzará a recorres los barrios de las dos Ciudades.

Lo que busca el Plan Detectar es justamente facilitar el hallazgo rápido de casos sospechosos o posibles Covid-19 positivo y su entorno.

Desde su aplicación en la Provincia de Neuquén ya se han visitado mas de 50 mil viviendas en Neuquén Plottier y Centenario.

Desde la próxima semana se empezará a aplicar en Cutral Co y Plaza Huincul según fue acordado en la reunión del viernes. La aplicación del plan en la comarca petrolera fue anunciada esta semana por el gobernador Omar Gutiérrez.