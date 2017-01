Provincia reubicará a los mineros de Andacollo Gold

Neuquén.- Los 63 mineros de Andacollo que cortaron ayer la ruta hacia Las Ovejas, por no haber sido contratados por la empresa Trident Southern Explorations para un proyecto de minería, no fueron despedidos según indicó el ministro de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales, Alejandro Nicola. Luego de un período de entrevistas, serán reubicados en municipios y en Cormine (Corporación Minera del Neuquén), en tanto que 23 se jubilarán.

El problema comenzó cuando la empresa Trident, que ganó la adjudicación de la mina que anteriormente explotaba Andacollo Gold, se comprometió a contratar a los 147 mineros que habían quedado desempleados, pero tras los exámenes preocupacionales se determinó que 63 de ellos no cumplieron con las condiciones para desarrollar ese trabajo. En este contexto, los trabajadores se dieron por despedidos, ya que no se les aclaró su situación particular.

Según indicó el ministro Nicola, los mineros que no superaron los exámenes médicos mantendrán su vínculo con Cormine (empresa que absorbió a los empleados de Andacollo Gold) o podrán ser reubicados en los municipios cercanos, de acuerdo a sus pretensiones.

En tal sentido, el subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos, Gabriel López, se reunió con los intendentes de Andacollo y Huinganco para garantizar la fuente laboral de los trabajadores. “Quienes no quieran seguir en Cormine ni optar por los municipios serán desvinculados y cobrarán la indemnización correspondiente”, agregó el ministro.

En tanto, de los 63 trabajadores, 23 se encuentran en condiciones de jubilarse, por lo que la Provincia los ayudará a realizar los trámites.

De acuerdo con las autoridades, el compromiso de la empresa Trident había sido contratar a los 147 mineros, pero bajo las circunstancias actuales se abrirá una bolsa de trabajo para cubrir esos puestos. Además, cabe la posibilidad de que se extienda el cupo a 500.

Al respecto, el diputado provincial Mariano Mansilla, cuyo estudio legal representa a los mineros, expresó que se trata de “algo oscuro”, ya que aseguró que la empresa ganó la licitación porque garantizó la fuente laboral de los trabajadores. “De un día para otro acordó con el gobierno no tomar a 60, incumpliendo el compromiso. No empieza muy bien que digamos”, sostuvo.

Ayer por la tarde, las partes firmaron un acta en la que el Ejecutivo se comprometió a mantener las fuentes de trabajo, por lo que los trabajadores levantaron el corte.

Un proyecto que fue abandonado y reavivado

En 2015 la empresa Andacollo Gold, que contaba con un gran pasivo, abandonó el proyecto bajo el pretexto de que no era rentable, por lo que los trabajadores quedaron desempleados.

El Gobierno provincial se hizo cargo de los mineros que quedaron desempleados por Andacollo Gold, al tomarlos en la firma estatal Cormine, hasta tanto el proyecto sea tomado por una nueva empresa.

La empresa Trident Southern Explorations SPA ganó la licitación y se comprometió a contratar a los 147 mineros, de los cuales 63 no cumplieron con los requisitos médicos. Abrirán una convocatoria para cubrir esos puestos.