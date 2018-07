Puro glamour en #lafotodelbailando

Diseños exclusivos, elegantes trajes, exuberantes escotes, tajos sugerentes, brillos y transparencias fueron de los estilos más utilizados por los famosos. Las cámaras de Los especialistas del show, liderados por Marcelo Polino y María del Cerro, fueron testigos del gran evento. Sol Pérez, Laurita Fernández, Marcela Baños y Natalie Weber fueron algunas de las diosas que optaron por las transparencias; mientras que Anamá Ferreira, Flor Marcasoli y Sofi Morandi se inclinaron por las opciones con más brillo.

jimena baron

florencia tesouro

flor vigna

Flor Marcasoli y Esteban "Bam Bam" Morais

Dos solteritas

Sofía “Jujuy” Giménez, una de las debutantes en el certamen, fue entrevistada por Polino. La morocha dijo estar “tranquila y enfocada”. Sin embargo, se puso incómoda cuando le preguntaron si saldría con algún otro famosos: “Uno nunca sabe, la verdad por ahí no se da. Tampoco estoy disponible para el amor”, reveló Jujuy.

Julián Serrano y sofi morandi

Recién separada de René Pérez de Calle 13, Soledad Fandiño fue otra de las figuras abordada por Los especialistas del show. “Estoy soltera, feliz, bien”, sostuvo la rubia. “¿O sea que estás abierta al amor?”, preguntó Polino. “¿Me van a buscar novio?”, se sorprendió la actriz. “Van a aparecer solos”, tiró María del Cerro. “No sé, es complicado. A veces me tienen miedo, no se me acerca mucha gente. De verdad, no es que tengo un montón de pretendientes dando vueltas”, afirmó Fandiño.

bailando bailando

Por otro lado, Ángel de Brito, uno de los miembros del jurado, habló sobre la llegada de Flor Peña: “Para mí es una incógnita Florencia. No es fácil sintetizar lo que viste en un minuto, dar la devolución, decir algo interesante, algo que sirva para el show también y después bancarse sobre todo las contestaciones de los participantes, las redes sociales. Flor tiene con qué igual, pero es la incógnita para mí”. Por último, agregó: “Creo que va a estar picante porque tiene muchas ganas de estar en el ‘Bailando’”.

natalie weber

sol perez

soledad fandiño

