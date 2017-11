"Pusimos incómodo a UPCN"

El jugador rosarino, uno de los refuerzos del equipo de Camilo Soto esta temporada, disfrutó mucho el triunfo. “Hicimos que UPCN jugara incómodo todo el partido”, señaló.

La victoria se suma a la del debut ante Monteros. En el medio, la derrota en sets corridos ante Obras de San Juan. Para el punta receptor el traspié no reflejó lo que había pasado en el partido. “No fuimos claros en los cierres. Llegamos parejos y por dos o tres errores nuestros se nos termina escapando. Además, el buen nivel de ellos expuso nuestras falencias que, por suerte, pudimos cambiar contra UPCN siendo claros y precisos en esos momentos”, analizó.

Ex jugador de Alianza Jesús María, Rosario Sonder, Buenos Aires Unidos, entre otros, señaló que no dudó en venir a Gigantes: “Cuando Camilo me llamó me contó cómo iban a ser el equipo y las expectativas, sumado a que no conocía el sur, me vine. Me tratan bien la dirigencia y el equipo. Nos nos hace falta nada. La gente se acerca a ver los partidos. Se siente el cariño de todos y eso es muy reconfortante”.

Sobre la liga dijo: “Se ve más pareja, con la llegada de cubanos a los diferentes equipos se elevó el nivel. Se achicó la brecha entre Bolívar, UPCN y el resto”. Y se refirió al objetivo de Gigantes: “Pelearle de igual a igual a cada equipo y meternos en semifinales”.

2 Las victorias de Gigantes en tres fechas

El Dino, que hasta ahora jugó los tres partidos en el Ruca Che, le ganó en el debut a Monteros y el sábado a UPCN. Perdió con Obras de San Juan.