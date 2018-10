Qué celulares conviene comprar en el exterior

Entre las buenas opciones, por precio, para traer están los últimos equipos de Apple. Sólo Claro anunció que los traerá pero no hay, por ahora, precios oficiales, mientras que sí se pueden conseguir en sitios de comercio electrónico locales aunque sus precios son astronómicos: el iPhone Xs (512 GB) cuesta 109.128 pesos argentinos (u$s 2720). La diferencia en los equipos de la manzanita está en el precio en Estados Unidos. El iPhone Xr (pantalla de 6.1”) cuesta u$s 749 ($31.458); el iPhone Xs (pantalla de 5,8”), u$s 999 ($41.958), el iPhone Xs Max (pantalla de 6.5”), US$ 1099 ($46.158).

Entre los teléfonos con Android, uno de los destacados y de los más requeridos por los argentinos es el Galaxy S9. En Estados Unidos cuesta u$s 539, 99 ($22.679) y u$s 1070 en Chile ($43.788 ); mientras que su precio local es de $33.999 (el equivalente a unos u$s 810).