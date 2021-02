Qué se sabe del uso de la Ivermectina para prevenir contagios de Covid

Durante los últimos días la agenda nacional estuvo marcada por la aprobación del uso de la ivermectina en la provincia de La Pampa. Aún así, no fue autorizado por la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica ( ANMAT ), ni recomendado por sociedades científicas argentinas.

Esta droga es legal en el mercado desde hace más de 40 años. Se trata de un antiparasitario utilizado tanto en humanos como en animales de forma veterinaria. Fue su accesibilidad en el mercado lo que la catapultó como una de las formas de atacar al coronavirus durante la pandemia tras estudios in vitro que indicaron que se trata de un potencial inhibidor de la replicación viral del SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID-19. De todas formas, pese a estos estudios, no hay certificaciones de que sirva para dicho uso.

El pasado junio de 2020, los científicos australianos del Instituto Discovery de Biomedicina de la Universidad de Monash y del Instituto Peter Doherty de Infecciones e Inmunidad de Melbourne, aseguraron que la ivermectina detiene la replicación del SARS-CoV-2 y es capaz de matar el virus en un periodo de 48 horas.

ivermectina.jpg

Sin embargo, este estudio no fue utilizado de forma masiva ya que, según difundieron desde la revista Antiviral Research, retrucaron que estos resultados fueron in vitro, es decir en condiciones que no serían aplicables para la vida cotidiana: “Es importante señalar que estos resultados se han obtenido en cultivos celulares en el laboratorio. Las condiciones de estos cultivos pueden ser muy diferentes de las que se dan en los tejidos del organismo de un ser vivo, y concretamente de las de los seres humanos”, explicaron en una publicación.

Es por eso que desde la ANMAT aturizaron el comienzo de un ensayo para evaluar la eficacia de esta droga en la reducción de los contagios del covid. Dicho estudio fue llevado a cabo por un consorcio público-privado formado por el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Salta, el Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN, CONICET-UNCPBA-CICPBA), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la Unidad de Virología y Epidemiología Molecular del Hospital ”Prof. Dr. Juan P. Garrahan” y el Laboratorio Elea Phoenix.

Diversos estudios, como el del Conicet arrojaron que “la administración de ivermectina a dosis de 0,6 miligramos por kilo de peso (el triple de lo usado habitualmente) produce la eliminación más rápida y profunda del virus cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección (hasta 5 días desde el inicio de síntomas)”.

Pese a este estudio, gran cantidad de especialistas argumentaron en contra de este fallo. Uno de ellos fue la ANMAT, que expresó: “Se necesitan más estudios con mayor número de individuos para determinar este parámetro y otros asociados a eficacia clínica y seguridad”.

“Hoy lo que podemos decir es que no podemos estar ni en contra ni a favor y que lo que hay todavía no es suficiente como para considerar un tratamiento de primera línea”, aseguró el presidente de la ANMAT Omar Sued sobre los estudios.

Anmat Vacuna Sputnik V.jpg

“Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos y bioquímicos de la Capital Federal recomendamos ser muy prudentes con su uso, esperar a que lleguen nuevas directivas desde ANMAT y recordamos que esta droga -cuya demanda aumentó en el segundo semestre del año 2020 un 20% respecto a igual período del año anterior- se vende únicamente con receta y está indicada sólo para el tratamiento para enfermedades parasitarias como la oncocercosis, que afecta la piel y los ojos, y la escabiosis humana (comúnmente llamada sarna)”, señaló Ucchino.

Lo cierto es que en el mundo la ivermectina ha despertado ciertas contradicciones y mientras en Estados Unidos está totalmente prohibida, en países de Latinoamérica los gobiernos la reparten como protección. Y aunque no es el caso de Argentina, La Pampa ya dictó un precedente de cara a lo que se viene a la hora de combatir los contagios de coronavirus.