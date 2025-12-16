Qué se sabe de la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

El soldado, que cumplía tareas de vigilancia en la quinta presidencial, fue hallado sin vida este martes por la mañana en la Quinta Presidencial.

La investigación por la muerte del soldado de 21 años , encontrado con un disparo en la cabeza en su puesto de guardia de la Residencia Presidencial de Olivos , dio un giro clave tras el hallazgo de una carta dirigida a familiares y compañeros de armas, un elemento que fortalece la hipótesis de un suicidio.

La carta haría referencia a eventuales “ problemas económicos ” como causa de la trágica determinación. Se espera que mañana se realice la autopsia.

La causa quedó en manos de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado , que esta mañana se presentó en la Quinta.

“La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis”, afirmó el Gobierno en un comunicado. Según fuentes oficiales, se habría tratado de un suicidio.

La muerte del soldado que conmovió a la presidencia

El hecho habría ocurrido entre las 5.15 y las 5.30 de hoy. De acuerdo con fuentes al tanto de lo que sucedió, el soldado, que estaba de guardia, dejó de reportarse y un compañero se acercó para ver qué pasaba. Fue entonces cuando lo encontró con un disparo en la cabeza. Se acercaron primero los encargados de brindar asistencia médica que están dentro de la quinta, y después, servicios médicos de emergencias externos, que constataron que el joven ya había fallecido.

En el lugar trabajó esta mañana la Unidad Búsqueda de Evidencias de la Policía Federal Argentina (PFA), integrada por un equipo especializado en recolección, preservación y análisis de indicios que se encuentran en escenas del crimen.

El soldado pertenecía al cuerpo del Escuadrón Chacabuco, que es el que presta servicio en Olivos. Forma parte del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” del Ejército Argentino, que se encarga de la seguridad presidencial en la Residencia de Olivos, y tiene, en otro predio, un cuartel propio.

El comunicado oficial

El comunicado oficial informa que “por disposición del juzgado federal interviniente”, Arroyo Salgado, “se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho”.

Anoche, cuando el soldado estaba en su puesto de trabajo, el Presidente Javier Milei estaba en la quinta, que es su residencia habitual.

Hoy, en el lugar, el clima es de total hermetismo. Los policías que custodian la quinta dijeron que no van a dar información sobre lo sucedido ni sobre el operativo y que se trata de un tema muy delicado.

Embed En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos halló sin vida a un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar.



Según informaron fuentes de la investigación, la jueza Arroyo Salgado convocó a detectives de la División Homicidios de la PFA. El soldado de 21 años, cuya identidad se mantiene en reserva, habría escrito una carta dirigida a su familia y a sus “camaradas”, que fue encontrada junto con el cuerpo.

“La carta es un texto para despedirse de su familia y de sus ‘camaradas’ donde explica, palabras más, palabras menos, que tenía problemas económicos”, sostuvo una fuente que participa de la investigación.