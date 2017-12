Showmatch cambiaría su nombre por Videomatch, como se llamaba el ciclo originalmente cuando se emitía por Telefe .

Antes de la consagración de Flor Vigna como bicampeona del “Bailando”, el conductor adelantó junto a Adrián Suar el regreso del programa, que se dará el 9 de abril de 2018. También el Cabezón aseguró que ya se está ideando cómo será el certamen el próximo año.

“Ya estamos trabajando en el Bailando 2018 desde la semana pasada. Volvemos en abril con todo. Estamos contentos porque este año salimos adelante con un programa complicado pero exitoso, así que terminamos para mí uno de los mejores ciclos de los últimos años”, dijo Tinelli.

El vicepresidente de San Lorenzo reveló que el clásico reality será con mucho más nivel: “El año que viene vamos a tener un nivel de producción más alto. Vamos tener nuevos ritmos, como el nado sincronizado, vuelve el Bailando bajo la lluvia, van a ser entre 25 y 26 parejas el año que viene. Aparte tengo muchas ganas de volver a hacer el Patinando. Sé que es complicado, pero tengo muchos ganas”, confesó el conductor.

“Fue un año difícil y complicado, ahora me voy de vacaciones con mi familia, para volver con todo en febrero, donde volvemos a trabajar para el próximo año”, concluyó Tinelli, quien aún está en crisis con el grupo Indalo, ya que le debe más de 40 millones de dólares.

Pampita firmó con Telefe y competirá contra el Cabezón

La jurado lloró en su despedida y le confirmó a Ángel De Brito que tendrá un envío en el prime time del canal de Viacom.

La final que consagró a Flor Vigna como bicampeona del “Bailando” marcó la despedida de Carolina “Pampita” Ardohain del jurado del certamen. El 2018 la encontrará en la vereda de enfrente (Telefe) compitiendo directamente con el ciclo de Marcelo Tinelli. Lo confirmó ayer Ángel de Brito luego de revelar que la modelo rompió en llanto en la cena que organizó la producción tras la emisión.

“Le pregunté por qué lloraba tanto y me dijo que era su última noche en el programa. Ya firmó un precontrato con Telefe para el mes de marzo y nos dijo: ‘voy a competir con ustedes’”, relató el periodista.

La escena contrasta con la Pampita picante que se vio en el vivo, en especial cuando Tinelli se dirigió al jurado para confirmar su participación en la próxima temporada. Mientras que Moria Cásan, De Brito y Marcelo Polino alzaron el pulgar, Pampa hizo un gesto con las manos como diciendo “no sé” y después chocó uno de sus puños contra su palma, exigiendo el pago de su sueldo adeudado.

26 serán las parejas que participarán en el certamen de 2018, según reveló el Cabezón.

Pico la rema en las redes

Una de las perlitas de la noche fue el posteo de Pico Mónaco en Instagram Stories. El ex tenista, que actualmente se encuentra en crisis con Pampita, escribió: “Siempre bella. Te felicito y celebro tu gran año tanto en Pampita Online como en Showmatch. Sos un ejemplo de profesionalismo, dedicación, tenacidad y amor por lo que hacés. Siempre con una sonrisa, a pesar de todo”. Sus palabras llegaron después de que la conductora dijera que su estado civil es “indeterminado” y que Sol Pérez, señalada como tercera en discordia, no tuvo nada que ver con el cortocircuito con Mónaco. Al concluir el programa, la prensa la abordó por el mensaje. “Me lo guardo. Se agradece el gesto. Es la persona que más sabe cómo me esforcé este año trabajando tantas horas”, dijo.

Desfile de figuras para ocupar la silla vacía

“Ojalá puedas estar otra vez con nosotros porque nos encanta”, le dijo Marcelo Tinelli a Pampita, mientras ella jugaba al misterio con su continuidad. Después se supo que era su despedida. Por lo pronto, Hernán Piquín, La Bomba Tucumana, Lourdes Sánchez y Luli Salazar fueron algunas figuras que ya se anotaron para acupar su lugar.

El conductor expresó que le gustaría volver a contar con Nacha Guevara, quien este año hizo un reemplazo, al igual que con Griselda Siciliani y Lizy Tagliani. Otro nombre que sonó fuerte es el de Nicole Neumann, su archienemiga. En la final del lunes, hasta Adrián Suar bromeó con la posibilidad de ser parte del plantel evaluador.