Que une a Guido Süller y Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez

El mediático estuvo como invitado en Bien de Mañana y dio curiosas declaraciones acerca del ex de la humorista.

Fátima Florez está en boca de todos esta semana ante la posibilidad de convertirse en primera dama en el que caso de que Javier Milei llegara a ganar las elecciones el 22 de octubre. En ese contexto, Guido Süller brindó curiosas declaraciones acerca de Norberto Marcos, el ex de la humorista.

"Esto igual fue antes de Fátima, ¿no?", preguntó alarmado Fabián Doman. "Norberto fue el marido de Fátima durante veinte años pero, antes de conocerla a ella, él salió con Silvia. De hecho, Norberto venía a mi casa y tomaba café con mi papá", aseguró.

"Además, antes de salir con mi hermana, Norberto era mi representante en 'Música en libertad' y 'Sábado de la bondad'. Igual él no me quería porque yo bailaba mal. Yo en el año 85 había ganado un concurso de belleza. Como regalo eran tres años de contrato de 'Música en libertad'. El tema fue que, cuando me tomaron la prueba de baile, yo era de madera. Pero bueno, había ganado el concurso", concluyó Guido revelando información inédita.

“Yo me bañaba con Norberto”, se limitó a decir Guido Süller sobre el ex de Fátima Florez. “Porque ensayábamos en Pinar, cállense, que a la gente le interesa. Ensayábamos en Pinar de Rocha las coreografías y transpirábamos. Nos íbamos a bañar todos y cuando él se desnudaba, yo no podía creer, ¿entendes? Nos ganaba a todos, a todos, a todos”, se explayó el mediático.

“Yo no vine a este programa a escuchar hablar del miembro del ex de Fátima”, le reprochó Horacio Cabak, indignado. “Pero bueno, es la verdad”, se sinceró. “Es el secreto mejor guardado de Norberto”, opinó Damián Rojo. “Yo pensé que veníamos a otras cosas”, continuó Cabak.

“A las 9.17 de la mañana, es un montón”, sostuvo Escudero, que se lamentó por la situación que debe estar atravesando el empresario. “Ahí está Norberto, me da re pena, debe estar triste”, comentó.

“No, con la prensa que le acaba de hacer Guido, escúchame una cosa”, le respondió Horacio. “No es prensa, es verdad”, cerró Süller sobre el tema.