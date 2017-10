Quedó desfigurada y en reposo

El periodista Tomás Dente publicó algunas imágenes de la lesión de la cantante. “Gladys, muy dolorida y reposando. Golpe fuerte en su nariz. Llora por el dolor”, escribió, junto a una imagen de la Bomba con hielo en el rostro.

“No se fracturó la nariz pero le pasó raspando… No sé si va a poder bailar el próximo ritmo”, explicó Marcelo Tinelli cuando se desayunó de la noticia. Luego agregó: “Se acaba de lesionar una de las grandes figuras del espectáculo argentino”.

Dolor: El periodista Tomás Dente subió a Twitter imágenes de Gladys con el rostro hinchado.

Narices rotas

La Bomba no es la única que sufrió un accidente este año. La semana pasada Macarena Rinaldi sufrió un inesperado accidente en la última pasada de piso: se golpeó la nariz contra la cabeza de Hernán Piquín. La rubia debió ser trasladada a una clínica donde luego se confirmó la fractura del tabique. Otra que se dio un golpazo en el rostro fue Flor Vigna mientras bailaba junto a Pedro Alfonso. La blonda empezó a sangrar y tuvo que ser atendida en el estudio.

“No la estoy pasado bien y esto me ayudó en todo”

Yanina Latorre quedó eliminada del “Bailando”. En el duelo telefónico, Mica Viciconte arrasó con el 81,09 % de los votos, frente al 18,91 % de la panelista de Los ángeles a la mañana. Previo al duelo final, el jurado salvó a las parejas de Fede Bal y Laurita Fernández, Flor Vigna y Agustín Casanova, y Consuelo Peppino y Agustín Reyero.

Sobre e final, Yanina tuvo palabras de agradecimiento: “Para mí fue un año difícil. Te agradezco el respeto a vos y al jurado. La pasé bien y yo no la estoy pasando bien en mi casa. Esto me ayudó a sobrellevar todo. Creo que la vamos a volver a pasar bien, hay que transitar esto; bailé y aprendí. Me voy muy contenta”, manifestó Latorre a Tinelli tras quedar eliminada del certamen.