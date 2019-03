Ayer, la jueza Estefanía Sauli leyó detenidamente el veredicto al que arribó junto al resto del tribunal, integrado por Gustavo Ravizzoli y Héctor Rimaro.

Mientras tanto, en la sala, sólo familiares de los acusados y algunas estudiantes esperaban expectantes la resolución. No hubo lágrimas de llanto por Gladys, ni nadie que exigiera justicia en su nombre. Todo sucedió en un silencio dramático.

“Los indicios no resultan contundentes para arribar a una sentencia condenatoria con el grado de certeza exigido”, indicó Sauli, anticipando el fallo centrado en el beneficio de la duda.

“A eso se le suma que no se cuenta con testigos presenciales ni el arma homicida, tampoco las traducciones en guaraní comprometen a los acusados”, explicó luego la magistrada, en consonancia con lo alegado previamente por la defensa.

Asimismo, el fallo dejó en claro que el testimonio “espontáneo” de Cáceres (en el que admitió que Duarte fue quien disparó), no sería tenido en cuenta, a raíz de una transgresión policial.

En igual sentido, la pericia que ubicaba a uno de los acusados en el lugar del hecho también quedó descartada, ya que la contraseña del celular fue obtenida en medio de una requisa y no en la instancia correspondiente.

De esta manera, Cáceres (pareja de la víctima) y Duarte (jefe de Cáceres), fueron absueltos una vez más del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Con esto, también se terminó cualquier posibilidad de impugnar el veredicto, dado que se trata del segundo juicio que ambos debieron afrontar por el caso.

7 días fue el tiempo que se tardó en identificar a Gladys tras el hallazgo de su cuerpo.

Respecto del veredicto, la fiscal Eugenia Titanti, expresó: “Este es un caso que se divorcia de la sociedad y eso me da muchísima bronca. Se produjo mucha prueba”.

“Esa mañana ellos se comunican muy insistentemente con ella, logran que viajara de Plaza Huincul a Neuquén, con el pretexto de mostrarle un terreno para comprar en Cipolletti”, agregó Titanti, sobre cómo fue ejecutado el plan.

En cuanto a la pericia de celular descartada, la fiscal sentenció: “La persona brindó el patrón de seguridad de manera voluntaria y hay un testigo. Fue legal. Las pruebas han demostrado que quedan dos asesinos sueltos”.

El caso salió a la luz el 24 de enero de 2016, cuando dos camioneros hallaron el cuerpo de la joven de 27 años, en el acceso a Lindero Atravesado, camino al lago Mari Menuco. El resultado de la autopsia develó que ese mismo día, cerca de las 16, Gladys fue ejecutada de tres tiros con una 9 milímetros.

“Nuestra teoría es muy sencilla y es que ambos acusados son inocentes”

En la primera jornada de juicio, el defensor particular, Ricardo Mendaña, señaló que no iban a negar la existencia o lugar de muerte, ni el modo. Tampoco que Giménez conociera a Gladys, ya que apuntó que ambos tenían una relación sentimental atípica y que no eran exclusivos porque ella era una trabajadora sexual. Por último, el defensor dejó en claro que no rechazan que ese día él la hubiera ido a buscar, ni la comunicación previa al encuentro. En cambio, si negó que los acusados tuvieran un motivo o relación con el homicidio. “No hay testigo presencial, tampoco los vieron en el lugar, ni al auto de Duarte. No hay evidencia física que los conecten con el hecho. No hay sangre, huellas o semen. La fiscalía no tiene el arma homicida”, indicó el abogado, en cuanto a su teoría.

El derrotero de un caso que obliga a revisar cuáles son los márgenes de la ley

24/1/16 Ocurrió el femicidio

El cuerpo de la mujer fue encontrado por dos camioneros que trabajaban en la zona de Lindero Atravesado, a unos 70 kilómetros de Neuquén.

30/1/16 Identifican el cuerpo

La identidad de Gladys se pudo establecer gracias al testimonio de una amiga de la joven, que fue quien la reconoció. Previamente, se elaboró un identikit.

19/12/16 Los absuelven a los tres

Un tribunal absolvió por mayoría a Cáceres, Duarte y a una mujer acusada de partícipe necesaria y criticó las irregularidades en la investigación.

14/3/17 Se pidió un nuevo juicio

Un tribunal de impugnación revocó el fallo absolutorio de los jueces Diego Piedrabuena y Martín Marcovesky (con la disidencia de Lucas Yancarelli).

13/3/19 Comenzó el nuevo juicio

A poco más de tres años del femicidio de Gladys, comenzó un nuevo juicio contra Giménez Cáceres y Duarte por el hecho. La partícipe quedó sobreseída.

