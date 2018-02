Quentin Tarantino le pidió disculpas a Uma Thurman

Luego de que la actriz acusara al cineasta de intentar matarla, el director admitió que no supervisó la secuencia en la que la protagonista de Kill Bill 2 se estrella con un coche.

Estados Unidos. “Le dije que estaría bien, que la carretera era recta. Le dije que sería seguro. Y no lo era. Estaba equivocado. No la obligué a subirse al coche. Se montó porque confió en mí. Y me creyó”. Con esas palabras el director Quentin Tarantino reconoció la equivocación que cometió al planificar una secuencia del film Kill Bill 2 que puso en peligro la vida de Uma Thurman.