El brutal ataque ocurrió cerca de las 14. Su vecino, Jesús Candia, ingresó a su casa con una escopeta 1270 y les disparó a él y a otros dos amigos que estaban allí. “Maté a tres, me faltan cinco”, habría dicho Candia cuando lo detuvo la Policía aquel sábado 13 de mayo de 2017, caminando con el arma ensangrentada en la mano, cuando aún creía que habían muerto todos.

Ese dolor atormenta a Paola, quien entre lágrimas dijo: “Queremos perpetua, mató a mi hermano sin piedad”.

A poco más de cuatro meses del doble crimen de Plaza Huincul, donde fueron asesinados su hermano Pablo y Arturo Sánchez –José Prono logró sobrevivir–, la familia Soto, a través de una de las hermanas de la víctima, decidió hablar con LM Neuquén y contar su versión.

“Estuve con Pablo el viernes anterior a la masacre. Le pedí que viniera a cuidar a papá porque de todos los hermanos, él era el que más aguantaba de noche y, además, se llevaba re bien con mi papi”, recuerda, aún muy angustiada, Paola, mientras mira la última foto que tiene de ambos juntos.

Es que tras la tragedia del crimen de su hermano, la familia debió afrontar la muerte de su padre 17 días después, con el tremendo dolor que le provocó que le arrebataran a su hijo (ver aparte).

“Ese sábado me llamó una hermana y me contó que a Pablo lo habían matado por una soldadora. No lo podía creer, viajé a Huincul, dejamos una señora cuidando a papá. A mi hermano lo velamos el día de su cumpleaños, fue terrible”, recordó.

Lo que más mortifica a Paola es que al volver a Neuquén su padre, aún internado, le preguntó por su ausencia y por la de sus otros hijos y, al no recibir respuestas, permaneció en silencio. “Yo sé que mi papá supo en ese momento que le habían arrebatado a un hijo”, señaló.

Paola no entiende cómo alguien puede matar por una soldadora y al respecto relató: “Mi hermano fue a hablar para que se la devolviera y este hombre le pegó, lo desfiguró. Al día hubo otro problema: lo baleó en las piernas. Mi hermano no denunció. Hicieron una mediación en fiscalía y después ocurrió la masacre”.

Hoy habrá una audiencia en la que se evaluará si se extiende o no la medida cautelar de prisión preventiva hasta el juicio.

El juicio tiene fecha y hoy se define la preventiva de Candia

Jesús Candia, acusado por el doble crimen de Plaza Huincul, era vecino de Pablo Soto. Según la investigación fiscal, habían tenido deferencias y en la fiscalía llegaron a un acuerdo para intentar calmar las aguas, pero el 13 de mayo Candia ingresó a la vivienda de Soto con una escopeta 12.70 y disparó, sin mediar palabra, contra las tres personas que allí estaban: Pablo Soto, Arturo Sánchez y José Prono.

Los investigadores creen que la masacre ocurrió en menos de 30 segundos y que las víctimas no pudieron escapar ni defenderse.

Candia fue detenido por la Policía esa misma tarde, minutos después del hecho, cuando caminaba con la escopeta por la calle. Desde ese momento está detenido con prisión preventiva. El plazo inicial que se dispuso para la medida cautelar por peligro de fuga y de entorpecimiento fue de cuatro meses. En una audiencia programada para hoy se debatirá si se extiende la preventiva hasta el juicio o si recupera la libertad.

“Nosotros nos estamos preparando para el juicio que va a ser el 23 de octubre. Sabemos que vamos a remover todo el dolor que venimos padeciendo, pero vamos a estar por la memoria de mi hermano y la de mi padre”, indicó Paola.