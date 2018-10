Quería ser monja y ahora hace porno por internet

“Siento mucha paz y tranquilidad cuando voy a la iglesia. Trato de ir lo más decente posible y no falto los viernes al grupo de oración, ni los sábados de vigilia ni los domingos a la misa”.Secretos de confesión. Pide perdón por sus pecados.

"El sacerdote es una persona que está de mi lado y no me juzga. Dice que solamente el que me debe juzgar es Dios, no él. Ya ni me pone penitencias. Dice que es perder el tiempo conmigo”. Un cura paciente. Todos son hijos de Dios.

Desde entonces se dedicó a varios oficios hasta que hace tres años una amiga le comentó sobre ser modelo webcam. Pineda confiesa que el buen dinero que se gana en la industria fue lo que la terminó convenciendo de intentarlo. Se atrevió a hacerlo iniciándose en un estudio en Medellín, en donde duró sólo seis meses porque no ganaba mucho. Posteriormente conoció a un hombre llamado Juan Bustos, un experto que lleva en la industria muchos años asesorando modelos. Desde entonces trabaja con él y dice sentirse muy cómoda. Igualmente, ahora, aunque esté lejos de las ropas de monja y cerca de la lencería erótica, conserva su fe católica y sigue yendo a la iglesia, donde en la confesión, admite, le cuenta al cura que se desnuda y se masturba en internet. Yudy tiene muy buena opinión del sacerdote, ya que no la juzga: “Está mucho de mi lado. Dice que sólo me debe juzgar Dios, no él. Que todos los seres humanos somos iguales. Ya ni me pone penitencias. Él dice que es perder el tiempo conmigo. La primera vez que yo me confesé con él, me dijo que no lo volviera a hacer, que cambiara de vida, y yo le dije: ‘No, yo no puedo cambiar de vida, porque para mí esto es un trabajo digno y artístico. Entonces, no le veo nada de malo’”.